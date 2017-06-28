Порошенко заявив, що Україна успадкувала корупцію від Радянського Союзу

Президент України Петро Порошенко поклав відповідальність за корумпованість українського суспільства на радянське минуле і вважає, що країна вже досягла "блискучих" успіхів у боротьбі з корупцією та реформах. Про це він сказав в інтерв'ю французькому виданню LeFigaro, переклад якого публікує Inosmi.

Читайте такожЯнуковича та його оточення потрібно судити за корупцію, немає причин зволікати - президент Transparency International

На питання, чому так важко викорінити корупцію в Україні, Порошенко відповів: "Вона йде здалеку — від радянської системи корупції, яка була глибоко вкорінена в суспільстві та у свідомості кожного".

Крім того, Порошенко заявив, що Україна, незважаючи на війну, досягла певних успіхів у боротьбі з корупцією.

"Я вам заперечу, що ми досягли блискучих результатів у боротьбі з корупцією і реформах, які торкнулися всіх секторів нашої економіки і суспільства. Непросто проводити реформи в країні, в якій йде війна. Але це, однак, саме те, що ми зуміли зробити. Ми стабілізували інфляцію, відновили економічне зростання і знизили бюджетний дефіцит", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, за результатами дослідження, проведеного аудиторською компанією Ernst & Young, Україна виявилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки (EMEIA).