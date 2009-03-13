МВФ не відфутболював листа Ющенко-Тимошенко?

У Міністерстві фінансів України наполягають, що Міжнародний валютний фонд не повертав спільного листа, підписаного українською владою, про наміри подальшої співпраці з фондом.

«У зв`язку з появою у ЗМІ повідомлень про повернення документів української сторони, які були направлені до МВФ, прес-служба Міністерства фінансів України спростовує дану інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності», - говориться в повідомленні, обнародуваному сьогодні на сайті Мінфіну.

У Мінфіні стверджують, що МВФ була позитивно сприйнята спільна заява Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, першого заступника голови НБУ Анатолія ШАПОВАЛОВА і першого заступника міністра фінансів України Ігоря УМАНСЬКОГО (на момент підписання листа Володимир СТЕЛЬМАХ перебував у відпустці. Про те, що під листом є також підпис І.УМАНСЬКОГО раніше не повідомлялося - УНІАН).

Як зазначається в повідомленні Мінфіну, підписання цієї декларації МВФ розцінив як "підтвердження готовності представників влади України до впровадження економічної політики з метою подолання кризи".

«Останні два тижні конструктивних переговорів з експертами МВФ підтвердили задекларовані наміри представників влади України. Під час цих переговорів відпрацьована загальна позиція щодо корекції програми між Україною і МВФ», - говориться в повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Україна направила МВФ проект офіційного листа про наміри подальшої співпраці з фондом, яка є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента України В.ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО і голови НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

Проте, 7 березня тижневик «Дзеркало тижня» опублікував інформацію про те, що спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра і голови Національного банку України до Міжнародного валютного фонду повернули відправникам на доопрацювання. Джерела видання повідомили, що звернення вищих посадовців України до керівництва МВФ з приводу отримання другого траншу кредиту у розмірі 16,5 млрд. доларів повернулося до відправників на доопрацювання без розгляду керівництвом фонду.

За неофіційною інформацією, окрім зменшення дефіциту бюджету або знаходження реальних джерел його фінансування, МВФ висуває Україні ще ряд умов, зокрема, підвищення тарифів на газ власного видобутку, який використовується для потреб населення, і збільшення пенсійного віку.

10 березня народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Сергій ТЕРЬОХІН заявив, що не “було відправлено лист назад. Але були поставлені додаткові питання. МВФ турбує порядок фінансування дефіциту бюджету, розмір дефіциту бюджету”.

11 березня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що українська влада узгодила всі проблемні моменти, які відзначав Міжнародний валютний фонд, і за добу буде направлено новий лист до МВФ. Проте до вечора п`ятниці, 13 березня, ніякої інформації про направлення до МВФ нового листа не повідомляється.