Після президентських виборів політичні війни не закінчаться?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що після проведення президентських виборів провідні політики не припинять з’ясування стосунків між собою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час програми “Свобода на Інтері» учора ввечері.

«Війна після президентських виборів в Україні буде продовжуватися і, можливо, з більшою силою», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, нинішні українські політики, які вважаються найрейтинговішими і які «вже, по суті, визначили собі місце на Банковій» один одного бояться”.

«І відчуття страху програти на виборах сковує розум, волю і дію українських політиків», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що після президентських виборів тріумфатор буде розставляти свою команду, а той, хто програє, буде переховуватися за межами України.

«Це одвічна українська практика», - сказав спікер.