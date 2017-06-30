Порошенко обіцяє пришвидшити звільнення української землі від загарбників
Для цього він пообіцяв робити усе можливе.
Президент Петро Порошенко обіцяє зробити все можливе, щоби прискорити звільнення української землі від загарбників. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистого заходу з нагоди 25-річчя Асоціації міст України сьогодні в Києві.
Читайте такожПорошенко: війна на Донбасі - не в інтересах Путіна«На жаль, війна не лише на сході, не ми прийшли на їх землю – вони прийшли захопити нашу землю, вони прийшли роздерти Україну, щоби замість українського народу визначати наше подальше майбутнє, повернути нас назад до російської імперії», - заявив президент.
Він пообіцяв разом з командою «робити усе можливе для того, щоби прискорити звільнення української землі від загарбників, щоби швидше на нашу землю прийшов мир».