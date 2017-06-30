У ГПУ очікують на розгляд подань про зняття недоторканності із Добкіна та ще п’ятьох нардепів наступного тижня

Прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган не повідомляє точну дату розгляду Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради подання генпрокуратури на народного депутата Михайла Добкіна, але очікує, що цей розгляд відбудеться 3-7 липня. Про це вона сказала в ефірі телеканалу "112-Україна".

"Регламентний комітет вже визначився із датами розгляду подань. Це від понеділка до п'ятниці щодня. В понеділок о 12 годині перше засідання регламентного комітету, у вівторок, п'ятницю - чотири дні, о 10:00", - заявила Сарган.

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"Ми плануємо, що всі шість подань, які ми подали до Верховної Ради, будуть розглянуті у ці дні", - додала вона.

Також вона уточнила послідовність розгляду комітетом цих подань у четвер та п'ятницю, але точно не сказала про порядок розгляду з понеділка по середу.

"В четвер, п'ятниця - це дні, відведені для справи Полякова і Розенблата. У понеділок, вівторок, середу з урахуванням того, що додалося ще подання на Михайла Добкіна, я думаю, що в один з днів буде також розглянуте це подання", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, регламентний комітет планує кожного робочого дня наступного тижня розглядати по одному поданню на депутатів.

Так, у понеділок, 3 липня, о 12.00 розглядатиметься питання про подання, підтримане та внесене до Верховної Ради України генеральним прокурором України Юрієм Луценком 21 червня, "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Євгена Дейдея ("Народний фронт")".

4 липня о 10.00 - подання від 21 червня про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"); 5 липня о 10.00 - подання від 21 червня про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Радикальної партії" Андрія Лозового.

6 липня о 10.00 розглядатиметься питання про подання від 21 червня щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту) стосовно народного депутата Максима Полякова ("Народний фронт").

Крім того, 7 липня о 10.00 буде розглянуто питання про подання від 21 червня щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та надання згоди на обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту) стосовно народного депутата Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенка").