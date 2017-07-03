Україна не просить військових НАТО захищати її територію, але потребує зброї - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе наголошує, що Україна не просить військових Організації північноатлантичного догоаору (НАТО) захищати її територію, але потребує оборонної летальної зброї. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в ході 95-го семінару Роуза-Рота в Києві.

"Україна має той досвід протидії військовій агресії, який на даний момент не має жодна з країн-членів НАТО. І ми, знову ж таки, ніколи не просили військових НАТО захищати нас на нашій території", - заявила віце-прем'єр.

"Ми самі готові щодень боронити свою державу і будемо продовжувати це активно робити, разом з тим будучи націленими на політичне і дипломатичне вирішення того конфлікту і тієї агресії Російської Федерації проти України, з якою ми стикаємося", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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За її словами, Україна просить підтримки та солідарності, "тому що Російська Федерація розуміє виключно мову сили".

"А тому необхідно здійснювати стримування виключно з позиції єдності і з позиції сили", - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

На її переконання, лише "системний невпинний солідарний тиск може забезпечити повернення Росії до поваги до міжнародного права".

"Ми просимо оборонну летальну зброю, щоб боронити себе, боронити свою землю, щоб ефективніше робити це, щоб мати менше військових і цивільних втрат", - наголосила віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН раніше, Київ в рамках реалізації трастового фонду Україна - НАТО з питань кібербезпеки найближчим часом отримає обладнання та техніку для боротьби з кібератаками на понад 1 млн євро. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе журналістам у Києві.

«Щодо трастового фонду з кібербезпеки - це один з тих фондів, який активно використовується. На цей момент ми чекаємо надання техніки, обладнання, які зможуть забезпечити більш активну і більш спроможну систему кіберзахисту, від Румунії, яка є лідерською країною саме в цьому трастовому фонді», - заявила вона.