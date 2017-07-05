Симоненка помітили, коли він "мчав" на Москву (фото)

Лідер заборонених в Україні комуністів Петро Симоненко вранці 5 липня вирушив на літаку до Москви транзитом через Мінськ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-спікер Ради, уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

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"Пасажири, які в Мінську транзитом на Москву переходять в аеропорту на другий поверх - і там заповітний літак. Петро Симоненко - мчить на Москву", - йдеться в її повідомленні.

"Хто на Мінськ, а Петро Симоненко - на Москву транзитом. Навіть на бізнес-клас куратори не дають "комуністу". Такі ці маршрути підступні, що ніде й сховатися від очей пасажирів", - пише на своїй сторінці у Facebook експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська.

Раніше журналісти виявили, що українська делегація літає між Києвом і Мінськом чартерами. Але не державними, а чомусь приватними.