На Луганщині знизився рейтинг Партії регіонів і БЮТ (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчим часом , то в Луганській області тривідсотковий бар’єр подолали б: Партія регіонів, Комуністична партія України, Блок Юлії Тимошенко і Блок Литвина.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Луганського національного університету (ЛНУ), такими є результати соціологічного дослідження електоральних переваг у Луганській області, проведеного під керівництвом професора ЛНУ Іллі КОНОНОВА у лютому 2009 року.

Так, за даними прес-центру, лідер списку - Партія регіонів набрала б 42% голосів, що на 6,2% відсотка менше, ніж у вересні 2008 року (у вересні 2008 р. - 48,2%). Згідно з даними дослідження, у КПУ рейтинг зріс більш ніж на 4% з 7,55% у вересні 2008 р. до 12% у лютому 2009 р. За БЮТ готові проголосувати 10% виборців, тоді як восени - 13%. Рейтинг Блоку Литвина зріс з 4,9% до 7%.

На думку авторів дослідження, голоси від Партії регіонів і БЮТ «перетікають» до КПУ та Блоку Литвина.

В прес-центрі ЛНУ також повідомили, що якби луганчанам і жителям області довелося вибирати в наступну неділю Президента України, то 37% голосів набрав би Віктор ЯНУКОВИЧ, 10% Юлія ТИМОШЕНКО. У Петра СИМОНЕНКА 9% прихильників, Володимира ЛИТВИНА - 6%. Віктор ЮЩЕНКО, згідно з даними опитування, в Луганській області набирав би 3% голосів. Решта політиків набрали б менше 3% голосів виборців.

Як прокоментували отримані дані соціологи: “Можна говорити про те, що в нашій області не мають виборчих перспектив проекти Арсенія ЯЦЕНЮКА, Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та ін. Вичерпаний виборчий потенціал Олександра МОРОЗА. У ході реальної президентської кампанії при даних кандидатах у регіоні лідером буде В.ЯНУКОВИЧ. Його голоси будуть відбирати П.СИМОНЕНКО і В.ЛИТВИН. У Ю.ТИМОШЕНКО свій електоральний сектор, що є досить стійким".

Серед політичних і державних діячів у Луганській області, як показало дослідження, найбільш авторитетним на сьогодні є народний депутат від Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ. Друге місце в рейтингу популярності розділили голова Луганської обласної державної адміністрації Олександр АНТІПОВ, головний луганський БЮТівець народний депутат Віталій КУРИЛО, а також народний депутат Віктор ТИХОЛНОВ (ПРУ). На третій позиції - голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО, народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА (БЮТ) і мер міста Луганська Сергій КРАВЧЕНКО.

В ході дослідження, проведеного у лютому 2009 р. було опитано 1190 жителів Луганської області за вибіркою репрезентативною за віком та статтю, допустима похибка в межах 3%.