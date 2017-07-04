Холодницький розповів про схему "легалізації" коштів в е-деклараціях чиновників

В Україні створюється механізм, за яким можна "легалізувати" кошти, отримані незаконним шляхом. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає "112 Україна".

Читайте такожСАП обов'язково підготує нове подання на Дейдея - Холодницький

"Зараз фактично створюється дуже небезпечний механізм, коли кожен, хто хоче легалізувати свої незаконно зароблені кошти, знайде собі мільйонера, який має такі кошти, і вони укладуть фактичний договір, що той нібито дає йому борг, а той нібито отримує 5, 7, 10 млн. Фактично ми доводимо, що ніякої передачі коштів не було. Розумієте, вкрав, знайди колегу, який офіційно є мільйонером, укладемо договір і таким чином будемо вважати, що договір є", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генпрокурор вніс у Верховну Раду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея (фракція "Народного фронту"), в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн.

Луценко також зазначив, що у слідства є аудіофайли, якими спростовується запис в декларації Дейдея про нібито отриману його дружиною "позику на 3,5 млн грн від громадянина Лінчевського". У свою чергу Лінчевський стверджує, що дійсно давав цю позику.

3 липня Регламентний комітет Ради визнав звинувачення проти Дейдея необґрунтованим.