Янукович: необхідно подолати корупцію при адмініструванні ПДВ

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність подолати корупцію при адмініструванні податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, про це він сказав під час зустрічі з головою Державної податкової адміністрації Анатолієм БРЕЗВІНИМ.

„Ми маємо подолати корупційні зловживання при стягненні та відшкодуванні податку на додану вартість. Для цього необхідно створити прозору та зрозумілу систему адміністрування ПДВ”, - наголосив глава уряду.

Керівник ДПА поінформував про підготовлений відповідно до доручення прем’єр-міністра комплекс заходів щодо введення в дію автоматизованої системи електронної звітності платників ПДВ. За його словами, система практично готова до роботи і може експлуатуватися в повному обсязі з 1 січня 2007 року, якщо норма про запровадження електронного обігу документів щодо ПДВ буде збережена в проекті державного бюджету на наступний рік.

В ході зустрічі також обговорено проблему подолання недоїмки платежів до бюджету та намічено план заходів щодо зменшення цієї заборгованості.