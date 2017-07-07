Названо час і тривалість зустрічі Трампа з Путіним

Зустріч президентів США Дональда Трампа і Російської Федерації Володимира Путіна розпочнеться о 16:45 за київським часом та триватиме орієнтовно 35 хвилин.

Читайте такожПотрібно багато обговорити: Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі із ПутінимПро це йдеться у повідомленні прес-служби Білого Дому щодо розпорядку дня президента США під час його участі у саміті лідерів держав та урядів країн G20 в німецькому Гамбурзі.

Зустріч лідерів обох країн відбудеться після завершення другої робочої сесії саміту G20, якій передуватиме робочий обід.

"О 15:45 за місцевим часом (16:45 за Києвом - УНІАН) президент братиме участь у розширеній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказано у повідомленні.

Також у графіку значиться, що о 17:20 за Києвом Трамп повинен відправитися на деякий час у свої апартаменти, де він має намір залишатиметься на ночівлю. Увечері графік Трампа також передбачає участь у низці заходів в рамках саміту.

Як повідомляв УНІАН, глави США та РФ зустрінуться вперше від обрання Трампа президентом США. Очікується, що вони говоритимуть серед інших тем про Україну.