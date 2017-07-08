Трюдо і Макрон обмінялися думками щодо ситуації в Україні
Також вони підтвердили повну підтримку зусиллям по боротьбі з кліматичними змінами та втілення в життя Паризької угоди щодо зміни клімату.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон обмінялися думками щодо ситуації в Україні.
Як йдеться у повідомленні на сайті канадського уряду, зустріч відбулася на полях саміту лідерів "Великої двадцятки" у Гамбурзі.
"Обидва лідери обмінялися думками стосовно міжнародної безпеки, включаючи протидію радикалізму, коаліцію, яка протистоїть "Ісламській державі" в Іраку та Сирії, а також ситуацію в Сирії, Малі та Україні", - йдеться у повідомленні.
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Також вони знову підтвердили повну підтримку зусиллям із боротьби з кліматичними змінами та впровадженню Паризької угоди із зміни клімату.