ПА ОБСЄ включила в підсумкову декларацію дві резолюції щодо України із засудженням гібридної агресії РФ

Парламентська асамблея ОБСЄ (ПА ОБСЄ) на 26-й щорічній літній сесії, яка проходила 5-9 липня в Мінську, за підсумками засідання включила до підсумкової декларації літньої сесії дві резолюції стосовно України із засудженням триваючої гібридної агресії Росії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПА ОБСЄ.

Зокрема, сьогодні в Мінську було прийнято декларацію з рекомендаціями національним урядам, парламентам і міжнародній спільноті щодо сприяння формуванню політики в політичних та економічних питаннях, питаннях безпеки, прав людини та захисту навколишнього середовища.

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Крім того, в Мінську декларацію ввійшли дві резолюції, в яких йдеться про ситуацію в Україні.

Так, у тексті резолюції «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ» сказано, що Асамблея «закликає до припинення воєнних дій в Україні, повного виведення великокаліберних гармат обома сторонами».

Разом з тим ПА ОБСЄ «засуджує численні серйозні випадки тиску, переслідування і залякування спостерігачів зі складу СММ поряд з випадками навмисного знищення майна ОБСЄ в окремих районах Донецької і Луганської областей, які перебувають під контролем російських гібридних сил, і наполегливо закликає Російську Федерацію до вжиття практичних заходів із забезпечення належних умов безпеки для СММ з метою запобігання подальшої ескалації положення».

Крім того, ПА ОБСЄ закликала Росію зняти всі обмеження та усунути інші бар'єри, які перешкоджають свободі пересування спостерігачів зі складу Спеціальної моніторингової місії в Україні та виконання ними повноважень у рамках мандата.

Асамблея «закликає Російську Федерацію утриматися від агресивної практики і скасувати рішення про незаконну анексію Автономної Республіки Крим».

У тексті резолюції «Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України» сказано, що ПА ОБСЄ «знову заявляє про своє засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Російською Федерацією і триваючої гібридної агресії Росії проти України на Донбасі».

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Також Асамблея «настійливо закликає Російську Федерацію відмовитися від тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, вивести російські окупаційні сили з тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і міста Севастополя і повернути їх під контроль уряду України».

Разом з тим ПА ОБСЄ «наполегливо закликає Російську Федерацію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні через приплив бойовиків, грошових коштів і зброї через непідконтрольну уряду ділянку українсько-російського державного кордону й припинити надавати будь-яку підтримку незаконним збройним формуванням в окремих районах Донецької і Луганської областей України, які здійснюють терористичні акти в Україні».

Крім того, Асамблея закликає РФ скасувати свої рішення про визнання так званих «документів» (паспортів, водійських прав, свідоцтва про народження тощо), виданих незаконними структурами в окремих районах Донецької і Луганської областей України.

Також ПА ОБСЄ вимагає скасувати рішення про повне введення в обіг російської валюти в тимчасово окупованих районах Донбасу і повернути захоплені українські місцеві, державні і приватні економічні суб'єкти під українську юрисдикцію.