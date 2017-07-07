ПА ОБСЄ визнала, що окуповані території Донбасу контролюють російські гібридні сили

Парламентська асамблея ОБСЄ (ПА ОБСЄ) ухвалила текст резолюції із зазначенням, що непідконтрольні Україні райони Донецької і Луганської областей контролюють російські гібридні військові сили.

Відповідне голосування відбулося сьогодні у Мінську на щорічній літній сесії ПА ОБСЄ.

Зокрема, у тексті резолюції "Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ" ПА ОБСЄ закликає до припинення військових дій в Україні, повного виведення великокаліберної зброї обома сторонами і надання повноцінного доступу Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ і організаціям з надання гуманітарної допомоги.

"ПА ОБСЄ засуджує численні серйозні випадки тиску, переслідування і залякування спостерігачів зі складу СММ поряд з випадками навмисного знищення майна ОБСЄ в певних районах Донецької і Луганської областей, що перебувають під контролем російських гібридних сил, і настійно закликає Російську Федерацію вжити практичних заходів щодо забезпечення належних умов безпеки для СММ з метою запобігання подальшій ескалації становища", - йдеться у документі.

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Також ПА ОБСЄ заявила про свою підтримку комплексу заходів з виконання Мінських угод, що прийнято і підписано 12 лютого 2015 року в Мінську усіма сторонами, які також підписали Мінський протокол від 5 вересня 2014 року і Меморандум від 19 вересня 2014 року, і відповідних резолюцій ПА ОБСЄ, що стосуються кризи в Україні і навколо неї.

Крім того, ПА ОБСЄ наголошує на повазі до закріплених у Гельсінському заключному акті принципів непорушності кордонів і територіальної цілісності, мирного врегулювання спорів, рівноправності і самовизначення народів, а також закликає Російську Федерацію утриматися від агресивної практики і скасувати рішення про незаконну анексії Автономної Республіки Крим.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.