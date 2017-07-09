У Києві закликали генсека ООН зайняти активну позицію щодо звільнення українських заручників

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко закликала генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша зайняти активнішу позицію щодо звільнення українських заручників, яких утримують на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Росії.

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Про це Геращенко написала у Facebook, інформуючи про свою участь та участь голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганни Гопко у зустрічі генсека ООН з головою парламенту Андрієм Парубієм.

«Я говорила про звільнення заручників, яких на окупованих територіях залишається 132, а в РФ - 10 політв'язнів і також десятки незаконно утримуваних кримських татар. Поінформувала генсека, що звільнення заручників фактично заблоковане вже рік, останнього вдалося витягти якраз представника ООН Юрія Супруна, якого незаконно утримували в ОРДО півроку, не надаючи допуску до нього та інформації. Закликала генсека, аби і він особисто, і ООН, зайняла більш активну позицію щодо негайного звільнення всіх незаконно утримуваних і в ОРДЛО, і в РФ, долучилися до цієї роботи разом з МКЧХ, місію якого не допускають до тюрем на окупованих територіях. Наголосила, що за всі роки інспірованого РФ конфлікту на Донбасі питання допуску міжнародних гуманітарних місій на окуповані території залишаються проблемою» - написала Геращенко.

Також, за словами першого заступника голови Верховної Ради, вона акцентувала увагу на сексуальних злочинах в зоні конфлікту і звернулася до генсека ООН з проханням, аби Україну відвідав його спецпредставник з запобігання сексуальним злочинам і спецпредставник із захисту прав дітей.

Своєю чергою Гопко зосередилася на проблемі окупації Криму, порушенні прав кримських татар, закликала чинити тиск на РФ щодо допуску на окуповані території моніторингових місій і включення в щорічну доповідь комісара ООН з прав людини правдивої інформації про ситуацію з порушенням прав людини на окупованих територіях, додала Геращенко.

Крім того, перший заступник голови парламенту повідомила, що на зустрічі з Гутеррешем депутати говорили про миротворчі зусилля українських жінок, про посилення ролі жінок.