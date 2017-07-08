Меркель і Макрон заявили, що альтернативи "нормандському формату" не існує

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що разом з президентом Франції Еммануелем Макроном налаштовані на продовження переговорів у "нормандському форматі" щодо пошуку врегулювання ситуації на Донбасі, незважаючи на повільний процес. Про це вона сказала на прес-конференції за підсумками саміту лідерів країн "Великої двадцятки" у Гамбурзі, що транслювалася англомовною редакцією телеканалу Deutsche Welle.

Меркель нагадала, що сьогодні вранці відбулась тристороння зустріч за участі лідерів Німеччини, Франції та Росії, і для Макрона це були перші перемовини в такому форматі, тому що він нещодавно обійняв посаду президента Франції.

Глава німецького уряду нагадала, що перед сьогоднішньою тристоронньою зустріччю вона провела телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком.

"Ми сказали - Еммануель Макрон і я - що ми продовжимо цей процес разом з паном Путіним, і очевидно, що цей процес дуже повільний, спостерігається застій, й інколи навіть відбуваються кроки назад", - заявила Меркель.

Читайте такожПорошенко і Меркель заявили про необхідність продовження активних контактів в "нормандському форматі"За словами канцлера, незважаючи на це, "ми хочемо домовитися про проведення телефонної розмови у форматі чотирьох сторін".

"Ми продовжуємо триматися цього формату, не існує іншої основи та іншого шляху або можливого формату", - наголосила Меркель.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, на полях саміту G20 відбулися переговори Меркель, Макрона і Путіна. Співрозмовники відзначили важливість реалізації режиму припинення вогню на Донбасі.

Також канцлер ФРН заявила, що на зустрічі з Макроном і Путіним обговорила майбутнє "нормандського формату" щодо урегулювання ситуації на Донбасі.