Україна і НАТО є об’єктами атаки Росії - Парубій

І Україна, і НАТО сьогодні є об’єктами атаки Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі в сесійній залі парламенту народних депутатів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

“І Україна, але і НАТО сьогодні є об’єктами атаки Росії”, - заявив спікер.

Він підкреслив, що сьогодні перед світом постав ряд викликів найбільшим з яких “спричиняє Росія руйнуючи непорушність та недоторканість кордонів підриваючи процес ядерного нерозповсюдження паралізуючи міжнародні організації своїм вето”.

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Парубій додав, що сьогодні на сході України гинуть “молоді українські хлопці і дівчата, горять школи і лікарні, стають сиротами діти, а вдовами молоді жінки”. “Страждають від релігійний, етнічних і політичних переслідувань мільйони українців як у Криму, так і в окупованому Донбасі”, - підкреслив голова ВР.

За його словами, в Україні Росія “виявилася не здатною змінити політичний курс нашої держави”.

Він наголосив, що саме це стало причиною для агресії Росії, нападу її військових.

Як повідомляв УНІАН раніше, стратегічною ціллю України є вступ до НАТО. Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі в сесійній залі парламенту народних депутатів з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

“Нашою стратегічною ціллю є вступ України в НАТО”. За словами Парубія, в цьому єдині і український парламент, і український політикум, а також, що найважливіше - українське суспільство. “Усі соціології демонструють, що якби відбувся референдум про вступ України в НАТО, то понад 50%, а по деяких даних - і майже 70% українців проголосували б за вступ України в НАТО”, - наголосив Парубій.