Політична кухня від Червоненка: рибу чистимо з голови

Член політради партії «Народний Союз Наша Україна» Євген ЧЕРВОНЕНКО вважає, що керівництво НСНУ, яке не справилося зі своїми завданнями, має піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я вважаю, що правда – це шлях до одужання. Те, що в команді, якщо вона не грає, то потрібно знайти мужність, незважаючи ні на які медалі до того, сісти на лаву запасних – це теж треба розуміти», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО. Він зазначив, що завжди був прихильником правди, хоча вона і не затребувана в українській політиці.

Є.ЧЕРВОНЕНКО також висловив переконаність, що сьогодні добрий день для партії, оскільки вона мусить обновитися. На його думку, оновлення має початися з місцевих організацій НСНУ.

Крім того, Є.ЧЕРВОНЕНКО висловив думку, що перед сьогоднішнім з`їздом було заплановано багато сценаріїв «палацових переворотів» з метою підтримки окремих осіб. При цьому сам Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що він не тримається за місце в керівному органі партії.

Він також додав, що, на його думку, на сьогодні не важливо, який партійний стаж матимуть нові можливі керівники партії. Набагато важливіше, щоб ці люди розуміли партію знизу і розуміли виклики сьогоднішньої політичної ситуації в країні, сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.