Луценко не виключає пред’явлення Новинському нових звинувачень

Слідство у кримінальному провадженні проти народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського здійснюється “достатньо ефективно” і можливе висунення йому нових звинувачень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив засіданні Верховної Ради, відповідаючи на запитання голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка щодо розслідування справ проти депутатів, стосовно яких ВР давала згоду на позбавлення недоторканності, в тому числі й щодо Новинського.

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Луценко заявив, що досудове розслідування “іде ефективно і, в тому числі, по тому вашому, як ви кажете, колезі Новинському”.

“Слідство йде достатньо ефективно, ймовірні нові епізоди будуть пред'явлені до народного депутата. Якщо так складеться, то я знову прийду на цю трибуну і знову буду просити всіх і вас зокрема Олег Валерійович, як людину, яка точно знає, як відбувається досудове, а потім судове слідство, що буває потім, підтримати мою позицію”, - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 грудня 2016 року дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. ГПУ підозрює Новинського у причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.