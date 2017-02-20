ГПУ отримала доступ до телефонних дзвінків нардепа Новинського

Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України щодо надання доступу до відомостей про телефонні дзвінки народного депутата із фракції «Опозиційний блок» Вадима Новинського у період з 1 червня 2013 року по 1 липня 2014 року.

Відповідну ухвалу суду опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень. В ухвалі суду сказано: «Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимошенку В.В. та членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», а також надати згоду на вилучення відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, у оператора мобільного телефонного зв'язку ПрАТ «Київстар», а саме: вхідні і вихідні з'єднання з абонентського номеру НОМЕР_1 та інформації за період з 01.06.2013 по 01.07.2014 року, із зазначенням дати та часу таких з'єднань, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, серійного номеру мобільного пристрою, з яким використовувались зазначені абонентські номери, місця їх знаходження із зазначенням адреси базових станцій (споруд зв'язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з'єднань та одержання, відправлення повідомлень упродовж зазначеного періоду».

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Хоча в ухвалі не називається прізвище, однак, виходячи з її тексту, йдеться про депутата Новинського. Зокрема, в ній зазначається, що «постановою Верховної Ради України від 08.12.2016 задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 грудня 2016 року дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. ГПУ підозрює Новинського у причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.