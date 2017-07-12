Луценко: ГПУ має достатньо доказів для підтримання подання на Добкіна

Генеральний прокурор Юрій Луценко переконаний, що ГПУ має достатньо доказів щодо Михайла Добкіна («Опозиційний блоку»), аби парламент підтримав подання про притягнення депутата до кримінальної відповідальності.

Читайте такожРегламентний комітет ВР розглядає зняття недоторканості з Добкіна (наживо)Про це він заявив сьогодні журналістам перед початком засідання Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту.

«Якщо зараз комітет розгляне подання і внесе своє рішення до голови ВР, я сподіваюсь, що завтра ми можемо це питання розглянути. Я абсолютно переконаний у тому, що ми маємо достатньо доказів, аби парламент прийняв рішення по всіх трьох поданнях – притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Як відбудеться голосування в залі – мені важко спрогнозувати. Тим не менш, думаю, що більшість депутатів віддасть голоси на підтримку зняття депутатської недоторканності з пана Добкіна», - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, подання на Добкіна було внесене до парламента 29 червня.

Прокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.