Ющенко за створення в Україні двопалатного парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за створення двопалатного парламенту

Про це він заявив в інтерв’ю 5 каналу.

За його словами, верхня палата парламенту мала б представляти інтереси українських регіонів. «Я переконаний, що кожна територія хотіла б знати, що в неї є три депутати, які представлені у верхній палаті, які представляють територію і через них територія може проводити контакт між вищою владою і територією», – сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент спростував тезу про те, що двопалатний парламент характерний для держав із федеративним устроєм, навівши як приклад такі унітарні країни як Франція, Італія, Казахстан.