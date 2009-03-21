Ющенко за створення в Україні двопалатного парламенту
06:48, 21 березня 2009Політика
2111 0
"Кожна територія хотіла б..."
Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за створення двопалатного парламенту
Про це він заявив в інтерв’ю 5 каналу.
За його словами, верхня палата парламенту мала б представляти інтереси українських регіонів. «Я переконаний, що кожна територія хотіла б знати, що в неї є три депутати, які представлені у верхній палаті, які представляють територію і через них територія може проводити контакт між вищою владою і територією», – сказав В.ЮЩЕНКО.
При цьому Президент спростував тезу про те, що двопалатний парламент характерний для держав із федеративним устроєм, навівши як приклад такі унітарні країни як Франція, Італія, Казахстан.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter