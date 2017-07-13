Жодна країна світу не має право вмикати "червоне світло" європейським прагненням України - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що жодна країна світу не має право вмикати «червоне світло» європейським прагненням України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час пленарного засідання саміту Україна-ЄС.

«Жодна країна світу не проводить такі глибинні всеохоплюючі реформи в умовах тривалої зовнішньої агресії. Я радий, що таку оцінку поділяють і наші партнери», - заявив він.

Він нагадав, що «Угода (про асоціацію між Україною та ЄС – УНІАН) – це є документ, за який вийшли на Революцію гідності мільйони українців, угода стала символом боротьби українського народу за свободу, за незалежність, за спільні цінності України та ЄС, за вільний демократичний розвиток України і за право вільно обрити майбутнє нашої держави».

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«Право вибору майбутнього належить виключно українцям, і жодна країна світу не має право включати «червоне світло» на цьому шляху, але в той же час жодна нація не платила таку високу ціну за зближення з ЄС», - підкреслив президент.

«При всій повазі до кожного лідера інституцій та держав ЄС я хочу підкреслити, що ніхто не має жодного ані морального, ані політичного права поступитися буквою і духом Угоди про асоціацію, її метою, її сенсом, її значенням для українського народу і для майбутнього нашої держави», - наголосив Порошенко.

«Україна чітко задекларувала свої європейське прагнення і європейський вибір. Ми нікому це не віддамо, і ніхто не має права в нас цього забрати», - підкреслив він.

При цьому Порошенко висловив вдячність ЄС, який з року в рік твердо заявляє про визнання і підтримку прагнень українського народу до свободи, демократії й утвердження спільних європейських цінностей.