Організацію «Голос нації» створено до виборів

На Прикарпатті створено громадсько-політичну організацію «Голос нації».

Про це УНІАН повідомили в обласній організації Української народної партії.

Обласна установча конференція громадсько-політичної організації «Голос нації» відбулася в Калуші, на якій голову Івано-Франківської обласної організації УНП, міського голову Калуша Ігоря НАСАЛИКА обрали керівником нового утворення. Міські і районні осередки «Голосу нації» планують створити на початку квітня.

На обласній конференції були присутні 124 представники із 19 міст і районів Івано-Франківської області.

Заступником І.НАСАЛИКА обрано члена УНП з Івано-Франківська Миколу СЕМЕНЮКА, а до правління організації увійшли представники УНП зі Снятина та Калуша. В організацію також вступив голова Калуської міської організації УНП Олександр ЧЕЛЯДИН. Нині ініціатори створення «Голосу нації» проводять реєстрацію організації.

О.ЧЕЛЯДИН повідомив журналістам, що новостворена громадська організація покликана «об’єднати всіх, хто розчарувався у політичних партіях». Він не приховує, що нова організація створюється до виборів.