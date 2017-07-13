Активісти під Радою не дали розбігтися нардепам під час перерви
15:37, 13 липня 2017Політика
2062 0
Депутати заявили, що поспішають на телеефіри або на обід, однак активісти не випустили їх з робочого місця.
Активісти не випускають нардепів з Верховної Ради / фото УНІАН
Після того, як у Верховній Раді оголосили про перерву, частина депутатів вирішила залишити приміщення Ради.
Про це повідомляє ТСН.
Депутати заявили, що поспішають на телеефіри або ж хочуть поїсти. Однак активісти тримають двері і не випускають парламентарів.
Читайте такожНардепи Соболєв та Ляшко побилися біля заблокованої трибуни за мікрофон (фото, відео)
Як повідомляв УНІАН зранку рух в центрі Києва на вулиці Грушевського біля Верховної Ради України, де активісти проводять акцію протесту за зняття з ряду народних депутатів недоторканності, було перекрито. Активісти перекрили в'їзди в парламент з вимогою прийняти рішення щодо недоторканості сьогодні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Сутички під Радою