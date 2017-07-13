Активісти під Радою не дали розбігтися нардепам під час перерви

Після того, як у Верховній Раді оголосили про перерву, частина депутатів вирішила залишити приміщення Ради.

Про це повідомляє ТСН.

Депутати заявили, що поспішають на телеефіри або ж хочуть поїсти. Однак активісти тримають двері і не випускають парламентарів.

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Як повідомляв УНІАН зранку рух в центрі Києва на вулиці Грушевського біля Верховної Ради України, де активісти проводять акцію протесту за зняття з ряду народних депутатів недоторканності, було перекрито. Активісти перекрили в'їзди в парламент з вимогою прийняти рішення щодо недоторканості сьогодні.