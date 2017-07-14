НАЗК перевірило декларацію міністра юстиції Петренка

Член НАЗК Руслан Радецький на своїй сторінці у Facebook заявив про прогрес у роботі агентства щодо перевірок е-декларацій. За його словами, сьогодні на засідання НАЗК винесло шість проектів рішень про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Він наголосив, що йдеться про суддів, прокурорів та міністра юстиції Павла Петренка.

"Після двох місяців блокування роботи іншими членами НАЗК щодо прийняття результатів перевірок е- декларацій, справа зрушилась з місця. Нарешті вдалося розблокувати роботу НАЗК із затвердження результатів цих перевірок, так прийнято шість результатів повних перевірок е-декларацій, з яких складено один припис прокурору, який не зазначив в е-декларації нерухоме майно та доходи. За іншим результатом перевірки суб’єкта декларування матеріали направляються до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як матеріали в рамках кримінального провадження", - наголосив він.