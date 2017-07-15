УКРОП вимагає ефективного розслідування нападу на члена партії Дідківського, якого серед білого дня розстріляли в Коростишеві

23:58, 15 липня 2017
Політика
1188 0

В УКРОПі вимагають від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективне розслідування нападу на Євгена Дідківського.

facebook.com/ukrop.ukraine

15 липня в місті Коростишеві на Житомирщині невідомі скоїли напад на члена партії УКРОП Євгена Дідківського. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив керівник Житомирської обласної організації партії Андрій Ковальов.

Читайте такожВ УКРОПі заявили про полювання влади на політичних опонентів під виглядом боротьби з корупцією

За його словами, бандити розстріляли Євгена з пістолета, коли той прогулювався з дитиною. Нападники були на мотоциклі. Вони випустили 4 кулі. У Євгена прострілені шлунок та печінка. Одну з куль лікарі так і не змогли дістати. Наразі потерпілий перебуває в реанімації.

Раніше був здійснений напад на його брата Віктора, який активно боровся з місцевим кримінальним угрупованням.

"Ми вбачаємо в таких діях спроби залякати нашу партію – єдину з-поміж політичних сил, що не підтримала "бурштинові афери" в Житомирській обласні раді та активно відстоює інтереси мешканців краю, захищаючи їх від свавілля криміналітету", – заявили в "Українському об’єднанні патріотів".  

В УКРОПі вимагають від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективне розслідування нападу на Євгена Дідківського. Також у партії закликали Генерального прокурора України Юрія Луценка покарати правоохоронців, бездіяльність яких призвела до того, що кримінальні елементи на Житомирщині почуваються вільно та безкарно.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #напад на Дідківського