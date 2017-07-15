УКРОП вимагає ефективного розслідування нападу на члена партії Дідківського, якого серед білого дня розстріляли в Коростишеві

15 липня в місті Коростишеві на Житомирщині невідомі скоїли напад на члена партії УКРОП Євгена Дідківського. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив керівник Житомирської обласної організації партії Андрій Ковальов.

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За його словами, бандити розстріляли Євгена з пістолета, коли той прогулювався з дитиною. Нападники були на мотоциклі. Вони випустили 4 кулі. У Євгена прострілені шлунок та печінка. Одну з куль лікарі так і не змогли дістати. Наразі потерпілий перебуває в реанімації.

Раніше був здійснений напад на його брата Віктора, який активно боровся з місцевим кримінальним угрупованням.

"Ми вбачаємо в таких діях спроби залякати нашу партію – єдину з-поміж політичних сил, що не підтримала "бурштинові афери" в Житомирській обласні раді та активно відстоює інтереси мешканців краю, захищаючи їх від свавілля криміналітету", – заявили в "Українському об’єднанні патріотів".

В УКРОПі вимагають від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективне розслідування нападу на Євгена Дідківського. Також у партії закликали Генерального прокурора України Юрія Луценка покарати правоохоронців, бездіяльність яких призвела до того, що кримінальні елементи на Житомирщині почуваються вільно та безкарно.