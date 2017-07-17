Кожен четвертий кандидат у Верховний суд не зміг підтвердити здатність здійснювати правосуддя - ВККСУ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України вже ухвалила рішення стосовно 100 кандидатів у оновлений Верховний суд. Про Як повідомили УНІАН в прес-службі ВККСУ, кожен четвертий кандидат не підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

Зокрема, на пленарному засіданні ВККСУ 14 липня розглядалося питання про підтвердження здатності кандидатами на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду здійснювати правосуддя у відповідному суді, стосовно яких оголошено перерву.

За результатами засідання Комісія вирішила, що один кандидат за критеріями професійної етики та доброчесності не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у касаційному суді у складі Верховного Суду. Трьох кандидатів визнано такими, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді. Стосовно цих кандидатів Комісія у складі колегії завершить проведення кваліфікаційного оцінювання.

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Стосовно одного кандидата Громадська рада доброчесності скасувала власний висновок. Відтак Комісія у повному складі припинила розгляд цього питання. Кваліфікаційне оцінювання цих кандидатів буде продовжено у засіданні відповідної колегії Комісії.

Ще двоє кандидатів припинили участь у конкурсі, написавши заяву про зняття своєї кандидатури.

"Загалом протягом пленарних засідань ВККСУ станом на 14 липня 2017 року ухвалила рішення стосовно 100 кандидатів, з яких 25 – не підтвердили здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді, 75 – підтвердили", - повідомили у прес-службі.