Представники ГО "Щит" виклали свою версію бійки на Майдані

Представники громадського об’єднання “Щит” визнають свою участь у конфлікті з активістами громадської ініціативи “Геть усіх!” , що стався о 5-й годині ранку 20 березня в Києві на Майдані Незалежності.

Про це заявив голова ГО “Щит” Олександр ЄМЧУК на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 19 березня “Щит” подав до Київської міської державної адміністрації офіційну заяву про проведення, починаючи з 20 березня, громадської акції - безстрокового мітингу і пікету на Майдані Незалежності.

“Гасло нашої акції: Ні – продажним політикам! Ні – замовним політичним акціям! Так – законності, чистоті й порядку на вулицях столиці!”, - зазначив О.ЄМЧУК.

Він також пояснив, що коли 20 березня представники громадського об’єднання “Щит” прибули на Майдан Незалежності для проведення свого заходу, вони зіткнулися “з достатньо агресивно налаштованою групою бомжів і підозрілого виду стрижених молодиків з організації “Братство””.

“Вони почали протидіяти. Багато з них були у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння. Агресивно налаштовані молодчики “Братства” спробували перешкодити “Щиту” розташуватися на Майдані для проведення мітингу і, застосовуючи холодну зброю й обрізки арматури, напали на наших прихильників, але отримали відповідний опір”, - заявив О.ЄМЧУК, додавши, що після цього активісти “Щиту” очистили Майдан від бруду, що залишився “після невдалої атаки маргіналів”.

О.ЄМЧУК також заявив, що під час конфлікту у лавах “Щита” не було представників міліції.

Після прес-конференції працівники міліції затримали Олександра ЄМЧУКА на виході з інформагентства.