Депутату Довгому найближчим часом пред’являть підозру - Луценко

Слідчі найближчим часом пред’являть підозру народному депутату від групи «Воля народу» Олесю Довгому, з якого парламент 11 липня зняв недоторканність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив на засіданні парламенту.

Читайте такожЛуценко: справа Добкіна дуже схожа на справу Довгого

“Досудове слідство в найближчий час пред’явить йому підозру і буде працювати над обвинувальним актом”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що 19 червня направив генпрокурору Юрію Луценку подання на зняття депутатської недоторканності з Довгого в рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок у заказнику "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га.

Довгий відкидає всі звинувачення.

11 липня Верховна Рада позбавила Довгого депутатської недоторканності.