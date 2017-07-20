МВС отримає 20 мільйонів євро в рамках нового українсько-європейського проекта

МВС отримає 20 мільйонів євро в рамках проекту Україна-ЄС PRAVO, який стартував сьогодні. Про це повідомив очільник МВС Арсен Аваков у Twitter.

Він зазначив, що в рамках проекту для МВС будуть надані кошти на розвиток кримінального блоку, нову система управління та освіти НПУ.

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"З Послом Мінгареллі дали старт проекту ЄС-Україна PRAVO. Для МВС: розвиток кримінального блоку, нова система управління та освіти НПУ - 20 млн євро", - написав Аваков.

З Послом Мінгареллі дали старт проекту ЄС-Україна PRAVO. Для МВС: розвиток крим. блоку, нова система управління та освіти НПУ – 20 млн. євро pic.twitter.com/UsFFp8tlIa — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 июля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, у понеділок, 17 липня, Нацполіція підбила підсумки роботи за перше півріччя 2017 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков За його словами, динаміка роботи поліції впевнено позитивна.

Він повідомив, що у сфері особливо тяжких злочинів проти життя і здоров'я людей рівень розкриття злочинів становить від 87% за умисними вбивствами до 93% - нанесення тяжких тілесних ушкоджень.