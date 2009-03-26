Хрещатик перекрили: люди утворили живий ланцюг
Сьогодні - засідання сесії Київради
Близько двох тисяч киян зібралися біля будівлі мерії Києві, протестуючи проти політики міської влади.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 10.00 мітингувальники перекрили автомобільний рух вулицею Хрещатик, узявшись за руки і утворивши живий ланцюг, і почали проводити мітинг.
У мітингу беруть участь активісти Блоку Юлії Тимошенко, Блоку Миколи Катеринчука, Соціалістичної партії України, Блоку Литвина, ряду громадських організацій. Серед учасників мітингу багато студентів. Мітингувальники скандують: “Таку владу геть!”.
Учасники акції протесту вимагають від столичної влади переглянути низку рішень, зокрема, що стосуються роботи медичної галузі, навчальних закладів, а також виступають на захист комунального майна міста.
В акції протесту також беруть участь приватні перевізники та підприємці, які вимагають створити їм нормальні умови для роботи, зокрема, вони виступають проти рішень столичної влади щодо встановлення малих архітектурних форм, а також податків до міського бюджету.
Сьогодні відбувається пленарне засідання ІІІ сесії Київради.
Фото УНІАН