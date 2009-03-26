На завтрашнє засідання РНБО журналістів не пустять

Завтра, 27 березня, о 14.30 відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН в Апараті Ради національної безпеки і оборони України, до порядку денного засідання РНБО включено такі питання: про роботу центральних органів виконавчої влади з планування та виконання державних цільових програм, про прискорення аграрної реформи та державну зернову експортну стратегію України, а також питання військово-технічного характеру.

Засідання проводиться у закритому режимі.

Після засідання, орієнтовно о 16.30, у прес-центрі Апарату РНБО (вул. Командарма Каменєва, 8) відбудеться брифінг секретаря РНБО Раїси Богатирьової.

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