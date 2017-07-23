"Знаю про матір, у якої син загинув на сході України" - матір російського військового Агєєва (відео)

04:02, 23 липня 2017
Політика
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Також вона запевняє, що не знала про намір її сина воювати на Донбасі.

Мати Агєєва розповіла про ситауцію із сином / фото ssu.gov.ua

Жінка визнала, що її син служив в російських збройних силах за контрактом і наголосила, що російське командування жодного разу не виявило інтерес до його долі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Вона запевняє, що не знала, що її син їде воювати на Донбас. Агєєва також розповіла, що знає про матір, у якої син загинув на сході України.

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«Я знаю, що у нас у районному центрі є мати, у якої син загинув», – розповіла Світлана Агєєва на відео, оприлюдненому 22 липня СБУ.

На питання, чи спілкувалася вона з родичами інших росіян, які, можливо, служать на території України (на Донбасі), Агєєва зазначила: "Ні".

"Не спілкувалася з командиром його частини, ніхто не телефонував.  Я б була рада поспілкуватися, але ніхто не дзвонив", - додала вона. 

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мати затриманого російського військового Агєєва зустрілася із сином.

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Теги: #російські війська на Донбасі#мати Агєєва#російський полонений Агєєв