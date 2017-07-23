Волкер: краще долучення США до урегулювання ситуації на Донбасі розглядатиметься після зустрічі "нормандської четвірки"

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що після спілкування з усіма сторонами Мінського і Нормандського процесу радитиме адміністрації президента Дональда Трампа подальші шляхи щодо кращого долучення США до урегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав журналістам на брифінгу у Краматорську.

Зокрема, дипломат зауважив, що його перша мета полягала у відвідуванні східної України та ознайомленні із ситуацією в Авдіївці та інших населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Також він хотів почути точку зору місцевого населення щодо ситуації на Донбасі.

"Моїм наступним кроком буде проведення зустрічі з іншими сторонами Мінського процесу, Нормандського процесу, дізнатися також їхню точку зору. Після цього я повернуся у Вашингтон, аби надати певні рекомендації щодо того, яким саме чином США можуть краще долучитися", - наголосив Волкер.

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"Я сьогодні не можу зробити будь-які оголошення щодо політики США, але я збираю інформацію з точки зору надання рекомендацій (адміністрації Дональда Трампа - УНІАН)", - сказав Волкер.

Він нагадав, що у понеділок, 24 липня, прибуде до Києва, звідки потім вилетить до Західної Європи для зустрічі з іншими учасниками нормандського процесу - представниками Франції та Німеччини. Також Волкер зустрінеться з представниками Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ та Великої Британії.