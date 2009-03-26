Янукович лякає, що йтиме «по наростаючій»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає , що наступного пленарного тижня депутати з фракції Партії регіонів блокуватимуть трибуну парламенту.

Про це він сказав на прес-конференції, коментуючи дії опозиції.

За його словами, якщо в понеділок «ми не почуємо конкретно, коли буде прийнята антикризова програма і бюджет під цю антикризову програму, то ми будемо йти по наростаючій».

За його словами, «ми будемо діяти різними способами».

Відповідаючи на запитання, чи не виключає він можливості блокування парламентської трибуни, В.ЯНУКОВИЧ відповів, «звичайно, не виключаю».

В.ЯНУКОВИЧ знову наголосив на необхідності проведення дострокових парламентських і президентських виборів. За його словами, «чим більше влада буде займати ці кабінети, тим більше країна буде скочуватися в провалля». «Стабілізація економічна і політична наступить тоді, коли відбудеться зміна влади і чим скоріше це відбудеться, тим краще», - наголосив лідер Партії регіонів.

В той же час, відповідаючи на запитання, коли можуть відбутися ці дострокові вибори В.ЯНУКОВИЧ зазначив, «я би не став гадати, коли буде ця дата».

За його словами, необхідно «читати законодавство», де це чітко виписано. Лідер ПР зазначив, що в тому випадку, коли буде прийнято рішення про дострокові вибори, то вони мають бути проведені «в два місяці».

Говорячи про акції протесту, він зазначив, що їхньою метою є «примусити владу визнати свої помилки і звільнити Україну». При цьому він наголосив: «дестабілізація ситуації, погіршення ситуації в регіонах ніяк не входить в наші плани».