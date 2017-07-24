У Харкові суд продовжив арешт екс-мера Слов'янська Штепи до 21 вересня

У Харкові суд продовжив тримання під вартою екс-мера Слов'янська Нелі Штепи до 21 вересня. Як повідомляє Depo.Харків з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 24 липня, ухвалив Ленінський райсуд Харкова за клопотанням прокуратури.

За відомостями прокуратури, суд продовжив Штепі міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах Харківського СІЗО до 21 вересня 2017 року.

Читайте такожУ Харкові судді Штепи заявили відвід через підозру у сприянні терористам

Наступне судове засідання у справі колишнього мера Слов'янська призначене на 14:00 середи, 9 серпня.

Під час сьогоднішнього засідання Штепі двічі викликали бригади "швидкої" допомоги.

Як відомо, екс-мера Слов'янська Донецької області Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.