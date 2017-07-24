НАЗК передало Нацполіції матеріали щодо недостовірної звітності 5 партій

За матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) станом на сьогодні відкрито вісім кримінальних проваджень, направлено до Нацполіції матеріали щодо 5 політичних партій. Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак в інтерв'ю газеті "Юридичний вісник України".

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"На сьогодні за матеріалами НАЗК відкрито 8 кримінальних проваджень та направлено до Нацполіції матеріали щодо 5 політичних партій. Провадження відкриті на підставі виявлених недостовірних відомостей під час аналізу фінансових звітів: стаття 159‑1 (надання завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті партії) Кримінального кодексу", - повідомила вона.