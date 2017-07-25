Лідери "нормандської четвірки" домовилися про виконання Мінських домовленостей

Лідери України, Франції, Німеччини і Росії в ході переговорів "нормандської четвірки" підтвердили необхідність реалізації Мінських домовленостей в повному обсязі.

Про це йдеться у спільній заяві канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона за підсумками переговорів "нормандської четвірки", оприлюдненій на сайті канцлера ввечері в понеділок, передає 112 Україна.

"Лідери домовилися, що політичні, гуманітарні та економічні питання, а також аспекти безпеки мінського комплексу заходів необхідно реалізувати в повному обсязі. Вони підкреслили значення рішень саміту в Парижі (2 жовтня 2015) і Берліні (19 жовтня 2016)", - йдеться в заяві.

Читайте такожПереговори "нормандської четвірки": Путін знову назвав розпочату Росією війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом"

Зокрема, у заяві йдеться про необхідність негайного припинення порушення режиму припинення вогню і вжиття необхідних заходів для запобігання руйнуванню цивільної інфраструктури, щоб уникнути гуманітарної катастрофи на Донбасі.

"Розведення військових частин і відведення важкого озброєння має бути пріоритетом", - йдеться в заяві.

Наголошується, що розглядалося насамперед відведення важкого озброєння і частин у найбільш постраждалих районах, список яких склали лідери Франції та Німеччини. Крім того, лідери "нормандської четвірки" закликали відвести війська і озброєння з нинішніх позицій у Станиці Луганській під наглядом і контролем місії ОБСЄ.

"Повинен бути гарантований безпечний доступ СММ ОБСЄ у всі райони Донбасу, в тому числі до тимчасово непідконтрольних відрізків українсько-російського кордону", - йдеться в заяві. Сторони домовилися найближчим часом зробити кроки для відновлення економічних відносин і розглянути деталі цього якнайшвидше.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови наприкінці літа має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав "нормандського формату".

Під час розмови Порошенко назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році, закликав Росію негайно припинити агресивні дії і поставки зброї на окуповані території і вчергове наголосив, що звільнення заручників блокує російська сторона.

Макрон і Меркель наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, котрі підривають територіальну цілісність України, зокрема про створення так званої "Малоросії".

Путін під час телефонної розмови лідерів країн "нормандської четвірки" знову назвав ініційовану Росією війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".