Переговори "нормандської четвірки": Порошенко, Меркель та Макрон говорили англійською мовою, Путін - російською

Розмову в "нормандському форматі" президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емануель Макрон провели англійською мовою, водночас президент РФ Володимир Путін - російською.

Читайте такожМакрон прокоментував свої перші переговори в "нормандському форматі"

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в Twitter.

"Розмову в Нормандському форматі президент Порошенко провів англійською мовою, як і канцлер Німеччини та президент Франції. Путін говорив російською", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови наприкінці літа має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав "нормандського формату".

Під час розмови Порошенко назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році, закликав Росію негайно припинити агресивні дії і поставки зброї на окуповані території і вчергове наголосив, що звільнення заручників блокує російська сторона.

Макрон і Меркель наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, котрі підривають територіальну цілісність України, зокрема про створення так званої «Малоросії».

Путін під час телефонної розмови лідерів країн "нормандської четвірки" знову назвав ініційовану Росією війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".