НАЗК направило до Нацполіції всі матеріали справи Ляшка

Національне агентство з питань запобігання корупції невідкладно направило усі матеріали адміністративної справи щодо лідера фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка до Головного слідчого управління Національної поліції України, повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що матеріали направлено у зв’язку з появою опублікованого в мережі Інтернет витягу з кримінального провадження (№12017000000001211 від 24 липня 2017 року) про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви депутата про звинувачення посадових осіб НАЗК у внесенні до протоколу про адміністративне правопорушення завідомо недостовірних відомостей.

Читайте такожЛяшко полетів відпочивати у Хорватію, але приховує це - ЗМІ

"Це кримінальне провадження відкрито за зверненням народного депутата у зв’язку зі складеним на нього уповноваженою особою НАЗК протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією", - пояснили у відомстві.

Зокрема, йдеться про порушення обмежень щодо сумісництва з іншими видами діяльності (ч.2 ст.172-4 КУпАП).

"За результатами проведеної уповноваженою особою перевірки були отримані докази входження Олега Ляшка у період з 1 січня 2006 року по 27 жовтня 2016 року до виконавчого органу ЗАТ "Редакція газети "Політика", що заборонено пунктом 2 частини першої статті 25 закону "Про запобігання корупції", - наголосили у НАЗК.

Натомість, зауважується у повідомленні, Ляшко "спирається на записи у трудовій книжці про звільнення його у 2006 році з посади головного редактора газети "Свобода", хоча зазначений факт жодним чином не спростовує його входження до виконавчого органу ЗАТ "Редакція газети "Політика".

У НАЗК додали, що посадові особи НАЗК готові максимально сприяти слідству та сподіваються на якнайшвидші та об’єктивні висновки.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Ляшко на своїй сторінці у Facebook заявив, що Печерський районний суд Києва закрив справу про сумісництво ним посад. Він вважає, що справа "розсипалася через відсутність доказів".

Водночас, НАЗК спростовує слова Ляшка про начебто сфальсифікований та необґрунтований протокол за фактом сумісництва ним посад.