У НАЗК наполягають, що Ляшко поєднував виконання депутатських функцій із роботою в ЗМІ

Національне агентство з питань запобігання корупції спростовує слова лідера Радикальної партії Олега Ляшка щодо начебто сфальсифікованого та необґрунтованого протоколу за фактом сумісництва ним посад.

Як йдеться у офіційній заяві на сайті НАЗК, протокол було складено за фактом вчинення Ляшком адміністративного правопорушення - сумісництва посади народного депутата і ведучого на телеканалі, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Заявляємо, що уповноважена особа НАЗК діяла виключно в межах закону та на підставі доказів, отриманих в рамках здійснення перевірки інформації, надісланої заступником Генерального прокурора України щодо сумісництва зазначеного народного депутата як ведучого телепрограми «Правда Ляшка» на телеканалі «NewsОne», та в рамках повної перевірки декларації, поданої Олегом Ляшком за 2015 рік", - йдеться у заяві НАЗК.

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В рамках перевірки уповноваженою особою Національного агентства було отримано докази входження Ляшка у період з 1 січня 2006 р. по 27 жовтня 2016 р. до виконавчого органу ЗАТ «Редакція газети «Політика», що прямо заборонено п. 2 ч. 1 ст. 25 закону України «Про запобігання корупції».

Разом з тим у заяві наголошується, що представник Генеральної прокуратури в суді щодо сумісництва нардепа не підтримав відповідний протокол НАЗК, що доводить сумісництво Ляшка: "Прокурор під час надання висновку в судовому засіданні спирався на дані трудової книжки, наданої Ляшком, а також на відсутність у реєстраційній справі рішень загальних зборів акціонерів про обрання Ляшка керівником виконавчого органу".

У НАЗК стверджують, що трудова книжка не може бути доказом невинуватості у сумісництві: "Запис про звільнення Олега Ляшка у 2006 році з посади головного редактора газети «Свобода» у зв’язку з обранням народним депутатом України, яким обґрунтовував свій висновок прокурор, не має жодного відношення до діяльності Ляшка у складі виконавчого органу ЗАТ «Редакція газети «Політика».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, Ляшко на своїй сторінці у Facebook заявив, що Печерський районний суд Києва закрив справу про сумісництво ним посад. Він вважає, що справа "розсипалася через відсутність доказів".