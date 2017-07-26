"Ціна агресії має зростати!": Порошенко відреагував на схвалення у Конгресі США санкцій проти РФ

10:09, 26 липня 2017
Політика
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Палата представників (нижня палата Конгресу) проголосувала за запровадження нових санкцій проти Росії. Наступне голосування у Сенаті.

Порошенко привітав схвалені Палатою представників США санкції / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко після схвалення нових санкцій Палатою представників заявив, що ціна агресії Російської Федерації має зростати.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Важливе рішення Конгресу США щодо санкцій проти Росії за потужної двопартійної підтримки. Ціна агресії має зростати!", - заявив президент.

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Як повідомляв УНІАН, Палата представників (нижня палата Конгресу) проголосувала за запровадження нових санкцій проти Росії. Наступне голосування у Сенаті.

Законопроект підтримали 419 конгресменів, проти були троє.

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Теги: #нові санкції США проти Росії#Порошенко про санкції проти Росії