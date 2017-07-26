"Ціна агресії має зростати!": Порошенко відреагував на схвалення у Конгресі США санкцій проти РФ
10:09, 26 липня 2017Політика
520 0
Палата представників (нижня палата Конгресу) проголосувала за запровадження нових санкцій проти Росії. Наступне голосування у Сенаті.
Порошенко привітав схвалені Палатою представників США санкції / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко після схвалення нових санкцій Палатою представників заявив, що ціна агресії Російської Федерації має зростати.
Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.
"Важливе рішення Конгресу США щодо санкцій проти Росії за потужної двопартійної підтримки. Ціна агресії має зростати!", - заявив президент.
Читайте такожНові санкції США проти Росії: посольство повідомило деталі законопроекту
Як повідомляв УНІАН, Палата представників (нижня палата Конгресу) проголосувала за запровадження нових санкцій проти Росії. Наступне голосування у Сенаті.
Законопроект підтримали 419 конгресменів, проти були троє.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Нові санкції США проти Росії