"Ціна агресії має зростати!": Порошенко відреагував на схвалення у Конгресі США санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко після схвалення нових санкцій Палатою представників заявив, що ціна агресії Російської Федерації має зростати.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Важливе рішення Конгресу США щодо санкцій проти Росії за потужної двопартійної підтримки. Ціна агресії має зростати!", - заявив президент.

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Як повідомляв УНІАН, Палата представників (нижня палата Конгресу) проголосувала за запровадження нових санкцій проти Росії. Наступне голосування у Сенаті.

Законопроект підтримали 419 конгресменів, проти були троє.