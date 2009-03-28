"Голос России" почне мовлення українською та грузинською мовами

Радіо "Голос Росії" почне мовлення українською та грузинською мовами, пише "Коммерсант-Украина".

За даними газети, з 30 березня 2009 року державна радіомовна компанія (РДРК) "Голос России" розширить свою присутність в країнах Латинської Америки, а також почне мовлення українською та грузинською мовами.

Українські органи державного регулювання у сфері радіомовлення нічого не мають проти планів РДРК, якщо мовлення відповідатиме законодавству України. Про це заявив виданню член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Владислав Лясовський. "Ми не маємо наміру застосовувати проти неї ніяких санкцій", - пояснив він.

Автор матеріалу зазначає, що зміни у форматі мовлення РГРК відповідають зовнішньополітичним установкам Москви. Джерела видання стверджують, що в 2008 році на одному із засідань Ради безпеки РФ було ухвалено активізувати зусилля Росії з формування інформаційного простору в сусідніх державах.

Лента.ру