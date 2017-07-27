Розпочала роботу дванадцята сесія Житомирської обласної ради

У Житомирі розпочалася дванадцята сесія Житомирської обласної ради сьомого скликання.

Читайте такожЖитомирська ОДА розпочала прийом конкурсних пропозицій від інститутів громадянського суспільства для реалізації їхніх проектівЯк передає кореспондент УНІАН, депутати обласної ради розглянуть більше 70 питань порядку денного.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради, в області найбільше потреб має галузь охорони здоров’я. На цю галузь планується спрямувати 5, 7 млн грн, на галузь культури буде направлено майже півтора мільйона гривень, на галузь фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді - 4,2 млн грн, з яких 3,5 млн грн піде на реконструкцію футбольного поля та благоустрій території центрального стадіону у Житомирі.

Окрім цього, більше 2 млн грн планується спрямувати на фінансування обласних галузевих програм.

Також на сесії депутати розглянуть низку кадрових, комунальних та інших питань.