Голова Житомирської ОДА Гундич відвідав рідкісний музей коштовного каміння у Хорошеві

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич під час робочої поїздки до Хорошівського району відвідав рідкісний музей коштовного каміння у Хорошеві, зазначивши, що музей вражає своїм експонатами.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, під час відвідин Музею коштовного і декоративного каміння у Хорошеві керівник області, місцева влада та журналісти оглянули експонати музею, а саме: зелені кристали берилу, ніжно-блакитні аквамарини, прозорі зразки гірського кришталю та багато інших дивовижних мінералів та гірських порід.

«Вперше побував у Музеї коштовного і декоративного каміння в Хорошеві. Скажу чесно: був приємно здивований. Кварц вагою в 361 кг, величезні топази, яким присвоєні імена, унікальні смарагди, аквамарин – ці та багато інших експонатів раджу побачити всім. Житомирщина і справді вражає особливими туристичними об’єктами. І наше завдання сьогодні – розвивати туристичну сферу області, популяризувати такі оригінальні колекції», – зазначив Гундич, спілкуючись із журналістами.

Нагадаємо, що в рамках робочої поїздки до Хорошівського району голова ОДА Ігор Гундич представив нового керівника Хорошівської РДА та поставив завдання закінчити ремонт гімназії до кінця червня цього року, будівництво мосту у Рижанах до 1 листопада цього року. Також Гундич оглянув підприємство ПАТ " Кварцсамоцвіти".

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За даними прес-служби Житомирської ОДА, вказаний музей був створени у 1951 році як мінералогічний. Основоположниками зібраної колекції були В. Клочков і О.Салманін. У 1958 році мінералогічна колекція була зареєстрована як «Мінералогічний музей на громадських засадах».Новий період розвитку музею розпочинається з 1996 р. Згідно постанови Кабінету Міністрів України вся колекція мінералів та гірських порід мінералогічного музею підприємства «Західкварцсамоцвіти» була передана у музей коштовного та декоративного каміння, підпорядкованого Міністерству фінансів.

Основним завданням музею є забезпечення надійного збереження колекції, накопичення наукового мінералогічного матеріалу із Волинського родовища камерних пегматитів, також із родовищ України та зарубіжних країн.У 2001-му році Музею коштовного та декоративного каміння присвоєно статус «Науковий об’єкт, що становить національне надбання України».

Експозиція музею займає п’ять великих залів, в яких зберігається близько 1 тис. 800 зразків з України, країн Європи, Америки, Африки та інших місць світу. У музеї можна побачити друзу чорного кварцу моріону вагою 361 кг та найбільший кристал берилу, який був видобутий на Волині, завдовжки 135 см та вагою 66,6 кг. Також одним із цікавих експонатів є оливково-зелений прозорий іменний берил «Апостоли Петро і Павло» – унікальний паралельний зросток двох кристалів берилу, покритий фігурами природного травлення.

Так, зокрема, чотири унікальні кристали топазу і два кристали берилу, які мають власні імена, в 2001 р. занесені в Державний реєстр України з їх власною назвою, на них оформлені спеціальні свідоцтва. Шість іменних зразків зараховано до Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 306-р від 12 травня 2004 року.