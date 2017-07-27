ВРП зупинила розгляд відставки голови Апеляційного суду Черкаської області

Вища рада правосуддя зупинила розгляд заяви голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка про звільнення у відставку до розгляду подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про його звільнення у зв'язку із вчиненням дисциплінарного проступку. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Вищої ради правосуддя, повідомили УНІАН у прес-службі ВРП.

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"Рада ухвалила рішення зупинити розгляд питання про звільнення у зв’язку з поданням заяви про відставку Бабенка Володимира з посади судді апеляційного суду Черкаської області», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 20 липня до ВРП надійшло рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 27 червня про внесення ВРП подання про звільнення Бабенка з посади судді апеляційного суду Черкаської області за вчинення ним дисціплінарного проступку.

Таким чином, ВРП спочатку розглядатиме подання Вищої кваліфкомісії. У разі, якщо ВРП задовольнить подання, Бабенко буде позбавлений статусу "судді у відставці", що потягне за собою скасування всіх соціальних привілеїв, які мають судді, а також його можна буде притягнути до кримінальної відповідальності на загальних підставах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 липня, керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що звернувся до генпрокурора Юрія Луценка із заявою про те, що заступник генпрокурора Юрій Столярчук навмисно блокує притягнення до відповідальності голову апеляційного суду Черкаської області Бабенка.

Як стверджує Горбатюк, у слідства є докази про втручання Бабенка у роботу підлеглого йому судді та у незаконному відчуженні комунального майна - будівлі суду. Горбатюк додав, що ще в березні було складено проект підозри судді Бабенку, проте Столярчук його досі не підписав.