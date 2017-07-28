Позбавлення Саакашвілі громадянства не є позитивним для України - Кличко

Новина про позбавлення громадянства екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі не є позитивною для України. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сторінці в Facebook.

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"Щодо ситуації з Міхеілом Саакашвілі... Сьогодні важливо, щоб з України і про Україну йшли позитивні новини. Про успішні перетворення. Дуже важливо втілювати зміни, а не створювати скандали. І рішення щодо громадянства Саакашвілі не вважаю в цьому контексті позитивним для країни", - написав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 липня, в АП повідомили, що президент Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

Політик, у свою чергу, заявив, що в нього тільки одне громадянство – українське. «Зараз мене хочуть змусити отримати статус біженця. Цього не буде! Я не збираюся ніде залишатися і отримувати якийсь статус! Я буду домагатися законного права повернутися в Україну!» - сказав Саакашвілі.