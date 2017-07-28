В МВС не коментують інформацію про затримання Трояна на хабарі у 2 мільйони гривень

В Міністерстві внутрішніх справ (МВС) не коментують інформацію деяких засобів масової інформації про затримання заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна на хабарі в розмірі 2 млн грн.

Читайте такожГПУ повідомила про підозру члену громадської організації та помічнику посадовця МВС: вимагали 1,5 мільйона хабара Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

"На даний час МВС нічого невідомо, Вадим Троян перебуває у відпустці", - сказав Шевченко.

Потрібно додати, що УНІАН робить спроби прояснити ситуацію у прес-секретаря генерального прокурора, радника з питань комунікацій САП і прес-секретаря НАБУ, однак вийти на зв'язок з ними поки не вдається.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Трояна взяли на хабарі у розмірі 2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ повідомила про підозру члену громадської організації та помічнику посадовця МВС, які вимагали 1,5 млн грн хабара.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, у четвер, 27 липня, під час вчинення злочину затримано заступника керівника однієї із громадських організацій та громадянина України, які, діючи у змові спільно з помічником посадової особи МВС, вимагали від представника одного із підприємств вказану суму.

Правоохоронцями проведено 13 обшуків з метою документування протиправної діяльності підозрюваних.