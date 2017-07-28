Нардеп опублікував документ по справі щодо "хабара Трояну"
За словами нардепа, 21 липня негласними слідчими діями зафіксовано факт передачі 300 тисяч особисто Трояну.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо друга заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна за фактом вимагання великого хабара.
Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Каплін.
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"Відкрите кримінальне провадження за фактом вимагання другом Трояна, посадовцем Нацгвардії та його помічницею 1,6 мільйона гривень хабаря за розблокування рахунків підприємства та притягнення до відповідальності податківців", - зазначив Каплін.
За його словами, 21 липня негласними слідчими діями зафіксований факт передачі 300 тисяч особисто Трояну.
"Фігурантів затримали. Однак, дивним чином, у справі не визначений процесуальний статус заступника Авакова Трояна. Напевно тому, що за нього зараз йде торг", - додав нардеп, прикріпивши документ.
"Трояна затримали і відпустили після істерики Авакова та його шантажу виходом НФ із коаліції", - додав Каплін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, Генпрокуратура поширила інформацію про затримання помічника посадової особи МВС та заступника голови громадської організації на хабарі в 1,5 мільйона гривень. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що на хабарі був затриманий сам Вадим Троян, який одразу ж спростував цю інформацію, оприлюднивши фото з тренажерного залу.