Нардеп опублікував документ по справі щодо "хабара Трояну"

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо друга заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна за фактом вимагання великого хабара.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Каплін.

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"Відкрите кримінальне провадження за фактом вимагання другом Трояна, посадовцем Нацгвардії та його помічницею 1,6 мільйона гривень хабаря за розблокування рахунків підприємства та притягнення до відповідальності податківців", - зазначив Каплін.

За його словами, 21 липня негласними слідчими діями зафіксований факт передачі 300 тисяч особисто Трояну.

"Фігурантів затримали. Однак, дивним чином, у справі не визначений процесуальний статус заступника Авакова Трояна. Напевно тому, що за нього зараз йде торг", - додав нардеп, прикріпивши документ.

"Трояна затримали і відпустили після істерики Авакова та його шантажу виходом НФ із коаліції", - додав Каплін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, Генпрокуратура поширила інформацію про затримання помічника посадової особи МВС та заступника голови громадської організації на хабарі в 1,5 мільйона гривень. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що на хабарі був затриманий сам Вадим Троян, який одразу ж спростував цю інформацію, оприлюднивши фото з тренажерного залу.